Onsdag kveld eller natt til torsdag har det blitt utført hærverk i Idrettsparken. En bil har kjørt ut på det nysådde gresset på fremsiden av Orkla sitt klubbhus og tatt seg noen runder før de har kjørt inn igjen på tunet og kjørt derifra. Daglig leder i Orkanger IF, Anders Rotstigen Skjøld, er usikker på om det er tilsiktet eller om det har vært et uhell.

- Det går jo en asfaltkant bort dit, men de fleste vet at den stopper der og at du da kommer ut på gresset. Det kan være et uhell eller så er det en bevisst handling. Vi har slitt med at folk går og sykler på den nysådde plenen der, sier Skjøld.

- Hva gjør dere med saken?

- Vi vurderte først en anmeldelse, men vi regner med at vi ikke kommer noen vei med det. Så da ønsker vi heller å oppfordre folk til å holde seg unna plenen og gjøre dem oppmerksom på det, sier Skjøld.

Planen er at det skal komme en sti fra den nye parkeringsplassen og bort til det nye flerbrukshuset og tunet som ligger der.

