Slik vil kommunen spare penger på å bruke penger

Revisjon av Skaun kommunes beredskapsplan har påvist et klart behov for å kunne bruke en av kommunens idrettshaller for evakuering av innbyggere om det skulle inntreffe uønskede hendelser. Å iverksette tiltakene nå, i forbindelse med byggingen av skolen, vil være besparende i forhold til det å klargjøre bygget for nødstrøm etter at det er ferdigstilt.

– Skal vi ha dette på plass nå, må vi bestemme oss i dag, sa rådmann Jan-Yngvar Kiel under tirsdagens møte i formannskapet.

Enstemmig

I følge rådmannens innstilling vil det koste til sammen én million kroner å få gjennomført tiltaket, jevnt fordelt på bygningsmessige kostnader og kostnad for mobilt aggregat.

Rådmannen skriver at «evakueringslokalet må kunne benyttes ved strømbrudd. Det krever en del tilpasninger av tekniske anlegg som el-installasjoner, ventilasjon og automasjon for å kunne forsyne idrettshallen med strøm fra et mobilt strømaggregat. Denne tilpasningen vil sørge for tilstrekkelig varme, lys og ventilasjon».

– Det er positivt at dette gjøres samtidig som bygget er under oppføring. Jeg støtter rådmannens innstilling, sa Bjørn Hammer (Buviklista), og fikk støtte av et enstemmig formannskap.

Millionkostnad

Millionkostnaden er ikke budsjettført, og vil medføre en økt investeringskostnad ettersom kostnaden ikke er en del av bevilgningen til skolen. I den gjeldende økonomiplanen er det vedtatt et budsjett for prosjektet Skaun ungdomsskole og kultursenter på 109 millioner kroner i 2019, og ti millioner kroner i 2020.

Innstillingen ble endelig vedtatt av et like enstemmig kommunestyre.