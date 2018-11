Hekta på steinalderen

Nyheter

Steinalderen var temaet for klassens såkalte storyline. Det vil si at historien ble til underveis. Dette var et tema barna hadde sansen for.

— Vi startet med ei «brainstorming» der vi spurte oss selv; hva vet vi, og hva vil vi vite. Neste spørsmål ble; hvor skal vi finne informasjon om steinalderen? spurte lærer Elin Hestnes Dahl.

Dette var en oppgave som engasjerte. Elevene bar store stabler med bøker fra biblioteket, som var meget behjelpelig med å finne stoff. Internett ble også brukt som kilde, og så brukte de sin egen fantasi.

Nye navn

— De fant på egne steinalder-identiteter med nytt navn, alder, lengde og interesser, og laga ei tegning av seg selv som steinaldermenneske. Et steinaldersted i miniatyr ble også bygd opp, fortalte hun.

Og i det myldrende steinaldersamfunnet de hadde laga, var ingenting overlatt til tilfeldighetene. Her var mammuter, hav med seler – og til og med en kvitunge, store og små bjørner, offersted og høvdingens bosted.

Her foregikk slakting, jakt, og kamper på liv og død. Tannpirkere hadde blitt til farlige spyd, og bølgeplast med blå papp under var hav.

Levde seg inn

— Elevene levde seg helt inn i steinalderen. De har vist en utrolig kreativitet og entusiasme når vi har arbeidet med dette. En dag var vi på tur til elva, der vi prøvde å lage fyr med flint, med heller dårlig resultat. Da lagde de også egne steinalderøkser, fortalte den entusiastiske læreren, som selv syntes dette var morsomt.

Og hva elevene syntes om den såkalte storylinen? At det var kjempeartig og lærerikt.

Samarbeid

Etter tre uker var prosjektet ferdig, og det ble feira med steinalderkake, og filmen «Istid» på video. Utstillinga ble i etterkant plassert i biblioteket sånn at den som ville kunne betrakte kunstverket.

— Samarbeidet med biblioteket er gull verdt for oss. Elevene er flinke til å bruke det. Her får vi hjelp til å finne stoffet vi er på jakt etter. Og vi kan stille ut prosjektene våre et sted alle har tilgang. Nå er biblioteket på Svorkmo foreslått nedlagt. Forsvinner biblioteket, vil det bli et stort savn for oss i skolen, og for resten av bygda, avsluttet Elin Hestnes Dahl.