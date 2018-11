Får klager på at hundeeiere feilparkerer

Nyheter

Politiet har mottatt flere klager i det siste på at det står parkerte biler langs gangveien ved Gammelosveien (tidligere Havneveien) på Orkanger.

- Dette skal hovedsakelig gjelde hundefolk som har med hundene sine til hundeparken ved Terna, sier Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

Mellom Terna og Damphuset er Nerøra hundepark (bildet) etablert.

Her er et større område gjerdet inn, og her kan hundeeiere slippe hundene sine i kontrollerte former. Men problemet er tydeligvis parkeringa.

- En del kjører visstnok på gangstien også for å komme bort til hundeparken. Det er ulovlig både å kjøre og parkere på en gangsti, påpeker Fagerholt.

- Hva gjør dere med det?

- Vi kommer til å følge med i området der. Biler som står feilparkert, risikerer å bli tauet bort på bileiers regning. I tillegg vurderes det anmeldelse, sier hun.

Fagerholt sier at det finnes parkeringsplasser på begge sider helt i nærheten av hundeparken, og at det må være mulig å gå noen hundre meter for de som skal benytte seg av luftegården - eller som har andre oppdrag i området.