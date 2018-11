Nærmer seg byggestart

Nyheter

Tirsdag sluttbehandlet plan og miljøutvalget i Skaun kommune reguleringsplanen for Eliløkken bruk. Slik avisa Sør-Trøndelag tidligere har skrevet skal det etter planen bygges 79 boliger, på området til tidligere Eliløkken bruk, sagbruk og høvleri.

Det er planlagt tre byggefelt på et 15 mål stort område, der felt 1 og 2 reguleres til småhusbebyggelse. Det tredje feltet reguleres til blokkbebyggelse, med en maks byggehøyde på kote 24,5, noe som er lavere enn det opprinnelig forslaget, som hadde et ønske om sju og åtte etasjer. Dette ble avvist både i kommunestyret og PMU.

Til siste gangs behandling ble det gjort to justeringer etter at det kom inn fem høringssvar: Dette gjelder bestemmelser om universell utforming av uteområder, og høyde på trappe-heishus. «I tråd med Fylkesmannens anbefaling er dette tatt inn i bestemmelsenes § 4.6 som et krav,» skriver rådmannen om førstnevnte. Tiltakshaver ble spurt om det ikke ville være mulig å redusere høyden på eventuelle heishus. «Etter høringen har rådmannen i dialog med tiltakshaver valgt å redusere tillatt høyde på heishus ned til 3,5 meter. (...) Beboere oppe i skråningen i Elistranda vil kunne se et heishus på taket, men det vil naturlig nok ha en begrenset utstrekning,» skriver rådmannen.

Rekkefølgebestemmelser forutsetter at det må opparbeides tursti, og anlegg for vann og avløp før det gis midlertidig brukstillatelse til første byggetrinn. Saken må vedtas i kommunestyret før vedtaket er endelig.