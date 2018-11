Dette hadde han på seg da han forsvant

Nyheter

Politiet har i dag (torsdag) iverksatt søk over og under vann i Nidelven og i kanalen etter 18 år gamle Odin Andre Hagen Jacobsen fra Eggkleiva i Skaun, som sist ble sett i 05-tida natt til søndag ved Nova i Trondheim sentrum.

Brannvesenet gjennomfører søk under vann og Røde Kors søker over vann.

- Vi har ingen direkte indikasjoner eller observasjoner som gjør at vi søker akkurat der, men det er viktig å undersøke på bakgrunn av tidligere erfaringer og som en del av letearbeidet, står det i pressemeldinga, som ble sendt ut torsdag klokka 11.50.

Politiet ber fortsatt om tips dersom noen har sett Odin eller har informasjon som kan belyse saken.

- Vi har fått en del henvendelser, men vi har fortsatt ikke noen konkret informasjon som kan hjelpe oss å finne ut hva som har skjedd. Det er så langt ikke grunnlag for å anta at han har vært utsatt for noe kriminelt, men vi holder alle muligheter åpne.

Arbeidet fortsetter med å etterforske og gjennomfører blant annet avhør og innhenting og undersøkelser av elektroniske spor.

- Vi jobber med å kartlegge hans bevegelser gjennom blant annet innsamling og sammenstilling av film fra overvåkningskamera i Trondheim sentrum, opplyser politiet.

Politiet gikk tirsdag denne uken ut og etterlyste Odin som ble meldt savnet etter en tur til Trondheim sentrum lørdag kveld. Han er 188 cm høy, med normal/slank kroppsbygning og halvlangt blondt hår.

Da han sist ble sett hadde han på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettejakke under, mørk bukse og skatesko.

Har du observert Odin eller har tips eller opplysninger i saken? Ta kontakt med politiet på 73 48 94 00 eller 02 800