Odin (18) sist sett i Munkegata

Tidligere har det vært skrevet at den siste observasjonen av Odin Andre Hagen Jacobsen fra Eggkleiva ble gjort på en benk utenfor Nova hotell, kurs & konferanse i Trondheim i 05-tida natt til søndag. Dette stemmer imidlertid ikke helt.

- Via et overvåkningskamera ser vi at seks personer, inkludert Odin, natt til søndag klokka 04.50 går i en retning i området Munkegata-Øvre Enkeltskillingsveita. Og like etter går fire av de samme forbi igjen i den andre retningen. Odin er én av de to som ikke passerer på nytt. Her er den siste sikre observasjonen av ham, sier seksjonsleder Per Christian Stokke ved Gauldal politistasjonsdistrikt.

- Men hva med Nova-observasjonen?

- Det skjedde før de seks ble fanget på video her i Munkegata-området, sier han og poengterer at da mobilen gikk tom for strøm, befant han seg på en tredje plass i byen.

Mangler en klassekamerat på Follo

Én av de andre festdeltakerne denne kvelden, skal ha uttalt til politiet at Odin planla å ta første bussen hjem søndag morgen.

Torsdag formiddag klokka 09 startet brannvesenet (under vann) og Røde Kors (på overflata) å søke i Nidelva. Søket foregår fra Fische-brygge (nedefor Gamle bybro) og hele veien ut elva. Planen videre er å fortsette i Dora-bassenget, før man går løs på kanalen.