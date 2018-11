Nyheter

Black Friday blir for noen ekstra mørk på grunn av uoppmerksomme sjåfører. Tall fra i fjor viser at antall skader økte med 40 prosent i forhold til andre fredager.

- Det er viktig at vi blir brukt

Én av tre skader denne dagen vil være parkeringsskader. Fredager er den dagen i uken det skjer flest bulkeskader, og erfaringer viser at det er ekstra ille på Black Friday.

- I fjor registrerte forsikringsbransjen nærmere 500 parkeringsskader på den store handledagen med utbetalinger på over fem millioner kroner, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

- Vår erfaring er at de fleste kjører inn med fronten først - når de parkerer. Vi mener at dersom flere i stedet rygger inn og kjører ut fra parkeringsplassen, ville mange smeller vært unngått, og flere farlige situasjoner avverget, sier Voll.

Vil skape motvekt til Black Friday

Han ber derfor folk være ekstra på vakt på Black Friday. Skader som gjelder rygging og påkjørt parkert kjøretøy utgjorde erstatninger (Norge) for over en milliard kroner i 2017.

- Klassiske P-smeller er at man treffer faste installasjoner, stolper, skilt, vegger eller andre parkerte kjøretøyer. Mange vil handle på Black Friday, men en kostbar bulk fra en handlevogn eller en dult i siden fra nabobilen står derimot langt nede på ønskelisten, sier Voll.

Hvordan unngå bulking på Black Friday?

• Unngå mørke og trange parkeringshus

• Rygg inn og kjør ut

• Styr unna trange parkeringsplasser (Trenger ”boksåpner” for å komme seg ut av bilen)

• Sørg for at vinduene er fri for dugg før en kjører/rygger ut.

• Unngå parkeringsplasser nær inngangspartier

• La ikke små barn åpne døren selv

• Pust med magen, stress ned og bruk god tid