Kunder utsettes for svindelforsøk hele tida

Elektrogiganten Elkjøp får jevnlig henvendelser om svindelforsøk som kommer og går i perioder. Og det er ikke noen stor økning nå på grunn av black friday. Oppfordringen til kundene er å være obs, opplyser kommunikasjonssjef ved Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly.

Svindelforsøkene er på kanaler som sms, e-post og via sosiale medier.

Ny svindelrunde med lokale personer som agn

- I sommer hadde vi rundt 10 000 henvendelser fra kunder som kontaktet oss etter å ha mottatt svindel-sms som så ut til å komme fra Elkjøp, forteller Schøyen Bergly i ei pressemelding.

Felles for de fleste svindelforsøkene er at det popper opp kjempekupp på de ulike kanalene. Det kan være en tv til en latterlig billig pris - men kun til de 100 første kundene. Og sms-en kan komme fra et nummer som for eksempel Elkjøp har benyttet tidligere.

Nettstedet man blir tatt til via linken i meldingen, tar deg direkte inn på en side som ligner Elkjøps eget nettsted, men med en annen nettstedsadresse.

De ulike butikkene som blir utsatt for sånt, prøver så godt de kan å informere kundene om svindelforsøk. Likevel er det alltid noen som blir lurt.

Butikkinnehaver forstod at de forsøkte å svindle ham

Svindlerne blir stadig mer proffe. Det gjelder både språk og publiseringsmetode.

Et godt tips er: Om man blir sendt til en annen nettside enn butikkens egen, eller blir bedt om å oppgi kredittkortnummer for å vinne en premie, kan du med trygghet vite at dette er lureri.

Og som alltid gjelder dette: Hvis noe er for godt til å være sant, så er det ofte det...