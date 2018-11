Skrenskjøringa i gang igjen

Nyheter

Skrenskjøring, eller drifting som det heter innen motorsporten, er ulovlig langs offentlig vei. Likevel har dette vært en populær «sport» langs veien over Skaunaskogen på vinters tid i flere år.

Nå har det lagt seg et tynt is- og snølag på veien over Skaunaskogen, og dermed er skrenskjørerne i gang igjen. Lørdag morgen var det tydelige bilspor i sikksakkmønster fra Lauvåsen i Orkdal til Ramsjøbu i Skaun.

Definisjonen på drifting som motorsport er å kontrollere en bil som er ute av kontroll. Dermed sier det seg selv at å utøve slik bilsport på offentlig vei, er en farlig øvelse, både for dem i bilen og for andre som ferdes langs veien.