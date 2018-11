Rapport utsatt - for andre gang

Nyheter

I mai vedtok kommunestyret at rådmannen skulle legge fram utredninga om kinosenter/bibliotek og flerbruksareal i oktober.

Rapporten skulle også ta for seg et mulig andre byggetrinn med et komplett kulturhus. Det var WSP som vant anbudskonkurransen om å få lage en slik rapport, og den 7. november la Jomar Ertsgaard fra WSP fram en statusrapport for kulturutvalget.

ST har tidligere skrevet at rapporten ville bli en måned forsinket, og at den ville bli lagt fram for formannskapet 28. november.

Men saklista til formannskapsmøtet sier ingen ting om noen slik rapport. ST får opplyst at den nok en gang er utsatt, og at den etter planen vil bli lagt fram for formannskapet i januar.

Dette er en sak som har skapt et stort engasjement - både blant politikere og folk flest. I mai var nettopp denne saken den utløsende årsaken til at tre politikere fra Ap valgte å melde seg ut.