Advarer mot underkjølt regn på veier og fortau

Nyheter

Det er ekstremt glatt på veier og fortau i vårt distrikt akkurat nå.

I kjølvannet av flere trafikkulykker søndag kveld, påpekte politiet at det var veldig glatt. Flere plasser ble Veitrafikksentralen (VTS) varslet, slik at de igjen kunne sende ut entreprenører for å salte/strø.

VTS skrev også på sin egen nettside søndag kveld at det var glatte partier på veiene, spesielt på fylkesvei 710 mellom Orkanger og Agdenes.

Også mandag morgen og formiddag er det glatt. og nærmest polert på enkelte fortau.

- Vær oppmerksom, advarer politiet ved lensmannskontoret i Orkdal.