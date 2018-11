Dette vet politiet om Odins (18) bevegelser natta han forsvant

Nyheter

Letingen etter Odin Andre Hagen Jacobsen (18) fra Eggkleiva i Skaun har ennå ikke gitt resultater.

- Vi jobber fortsatt med å kartlegge Odins bevegelser ut fra informasjon fanget opp av overvåkningskameraer i Trondheim og tips fra vitner. Vi forsøker også og skaffe til veie flere overvåkingsbilder. Den siste observasjonen vi har per nå er fra et kamera i Fjordgata som plukker opp Odin ved Fjordgata 46, klokken 05.39, opplyser politiet mandag ettermiddag like etter klokka 13.

Det organiserte søket i elva og kanalen er avsluttet.

- Vi ber fortsatt om tips dersom noen har sett Odin eller har informasjon som kan belyse saken. Vi har fått en del henvendelser, men vi har fortsatt ikke noen konkret informasjon som kan hjelpe oss å finne ut hva som har skjedd, står det i pressemeldinga.

Sammen med bilder fra ulike overvåkingskameraer i midtbyen, går politiet også ut med et kart som viser hvor skauningen ble sett natt til søndag. Her er det ni ulike kameraer som har «fanget» ham.

Odin er 188 cm høy, med normal/slank kroppsbygning og halvlangt blondt hår.

Da han sist ble sett hadde han på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettejakke under, mørk bukse og skatesko.

Har du observert Odin eller har tips eller opplysninger i saken? Ta kontakt med politiet på 02800.