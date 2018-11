Fagskoler slås sammen til én skole

Nyheter

Forslaget fra fylkesrådmannen om å samle dagens sju fagskoler til én skole fikk bred tilslutning da fylkesutvalget behandlet struktur for høyere yrkesfaglig utdanning denne uka. Christian Thams Fagskole i Meldal er en av fylkeskommunens sju fagskole som nå samles under en paraply.

Den nye skolen får navnet «Trøndelag høyere yrkesfagskole». Navnet skal i større gradsynliggjøre hvilket nivå skolen/skolene er på, og bidra til å forankre skoleslaget i den nye loven om høyere yrkesfaglig utdanning. Det skal etableres en sentral stab, som skal ledes av én rektor. Dagens sju fagskoler blir avdelinger.

Bakgrunnen for strukturendringa er at Stortinget ønsker å styrke fagskolene og er opptatt av at fagtilbudene utvikles i tett samarbeid med arbeidslivet. Høyere yrkesfaglige utdanninger skal møte arbeidslivets kompetansebehov. Stortinget vil at utviklingen av disse utdanningene skal bygge på det formelle trepartssamarbeidet innen norsk fag- og yrkesopplæring. Forslaget støttes også av styret for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag.

Høyre fikk fylkesutvalget med seg på tilleggspunkt til fylkesrådmannens forslag til vedtak, om at ny struktur for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag skal bidra til å utvikle både dagens og nye studietilbud i tett samarbeid med arbeidslivet.

«En desentralisert struktur og fleksibilitet knyttet til opprettelse av tilbud vil være nødvendig for å svare på arbeidslivets kompetansebehov. For Trøndelag er høyere yrkesfaglig utdanning innenfor havbruk et godt eksempel på tilbud som bør utvikles,» heter det i forslaget.

Saken sluttbehandles i Fylkestinget 12. desember.