Sjekk resultatet fra denne kontrollen

Den lokale UP-patruljen (UP425) gjennomførte onsdag en trafikkontroll i Orkanger med fokus på mobiltelefonbruk og skraping av ruter.

Fem tatt for mobilbruk mens de kjørte bil

Etter to timer hadde fire bilister fått forenklede forelegg for ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, tre bilister fikk forelegg for manglende skraping av is fra frontruten, og én bilist fikk for å ha unnlatt å stanse for fotgjenger i fotgjengerfelt.

- Kontrollen pågikk cirka mellom klokka 12 og 14 og var i området Orkanger-Fannrem, opplyser politibetjent Hansen i utrykningspolitiet.