Nå kan straffen bli strengere for dette regelbruddet

På fem år, fra 2013 til 2017, økte forenklede forelegg for ulovlig mobilbruk under kjøring fra 516 til 1225 i Trøndelag. Det er en økning på 140 prosent. Politiet i Trøndelag skriver ut mellom 50 og 80 forenklede forelegg for ulovlig mobilbruk i uka, skriver adressa.no.

Anders Sjøtrø, leder av Utrykningspolitiet i Trøndelag og Møre og Romsdal, uttaler at de tror mobilbruk har sammenheng med en god del av ulykkene vi har sett på trønderske veier i det siste. Det er hovedsaklig snakk om møteulykker og utforkjøringer, der sjåføren er uoppmerksom.

Siden 2005 har 46 mennesker omkommet i ulykker, der Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) mener mobiltelefonen var en medvirkende årsak til ulykken.

Tester gjort i Storbritannia viser at bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring tilsvarer kjøring med en promille på 0,8. En annen undersøkelse viser at risikoen for å havne i en ulykke er fire ganger større.

Blir du tatt med håndholdt mobil under kjøring, får du et forelegg på 1700 kroner.

Straffen kan bli verre fra nyttår: Samferdselsdepartementet mener faren ved å bruke mobilen ulovlig er så stor at straffen for å bryte reglene bør være tre prikker i førerkortet. For dem som nettopp har tatt førerkortet, vil de at straffen skal være dobbelt så streng, altså seks prikker. Det betyr at førere som har hatt lappen i under to år får seks prikker, skriver adressa.no.