Nå går vi inn i den farligste måneden i året

Hele 13 personer omkom i trafikken i november, viser de foreløpige ulykkestallene. Det betyr at 102 personer så langt i år har mistet livet i trafikken, mot 93 på samme tid i fjor.

Adventstiden markerer ventetiden fram mot jul, og vi går nå inn i årets mest hektiske måned, gjerne forbundet med høy puls og stress.

– Mange har mye som skal gjøres før julehøytiden, men ikke ta stresset med deg ut i trafikken. Det kan i verste fall føre til ulykker. Senk pulsen og fokuser på kjøringen. Ta det med ro i trafikken, oppfordrer Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk.

Norge er et langstrakt land, med svært varierende vær og føreforhold. MA – Rusfri Trafikk advarer norske førere mot at desember kan by på til dels krevende kjøreforhold.

– Vanskelige kjøreforhold, fullastet bil og mye trafikk øker risikoen for alvorlige trafikkulykker. Skal vi klare å redusere antall omkomne ytterligere, må vi alle tenke trafikksikkerhet og ta ansvar i desembertrafikken, uttaler Kristoffersen.

Heldigvis minsker tallet på trafikkdrepte i Norge, men fremdeles omkommer godt over 100 mennesker i trafikken hvert eneste år. Minst én fjerdedel av dødsulykkene skyldes rus. Dette er grunnen til at politiet intensiverer antallet promillekontroller i julemåneden, særlig i helgene.

– I Norge er det heldigvis ingen aksept for å kjøre i fylla, men alkoholen sitter lenger i kroppen enn vi tror.

I julen er det mange som har høyere alkoholkonsum enn vanlig, men det er vårt felles ansvar å holde juletrafikken rusfri, sier Kristoffersen.

Sju råd i førjulstida:

• La bilen stå dagen derpå

• Pakk bilen sikkert i tilfelle bråstopp

• Stress ned når du ferdes i trafikken

• Kjør etter forholdene

• Hold alltid bilrutene fri for snø og is

• Bruk av mobil og bilkjøring hører ikke sammen

• Bruk alltid refleks