Odin har vært borte i to uker – far ber folk lete i hytter

I dag er det to uker siden Odin André Hagen Jacobsen ble borte, etter å ha vært på byen i Trondheim. Far Dag Yngve Jacobsen har gitt ST tillatelse til å gjengi en innlegg han har publisert på Facebook.

- I dag er det to uker siden Odin ble borte. Alt videomateriale ender midt i Fjordgata, det til tross for at byen er full av kamera. Jeg vi enda en gang oppfordre de som sitter på private opptak om å dele disse med oss og etterforskningen. For å komme videre, trenger vi å vite hvor han har gått og om det har vært spesielle hendelser, skriver faren.

- Let i hytter

Videre skriver han at han vet mange ønsker å gå ut og lete i dag. Han har ikke tro på at sønnen har havnet i vannet.

- Til de, som tross mangel på ledetråder, ønsker å gå ut og lete vil jeg peke ut hytter i marka rundt Trondheim og nabokommunene som aktuelle steder å se. Er det folk der, er det tegn på innbrudd osv.? De fleste hyttene vil nok være stille og rolig avlåst på denne tida av året, skriver han.

Han oppfordrer: Hvis du finner noe mistenkelig skal du ikke gå inn i hytta, men varsle politiet og la de vurdere videre tiltak. Politiets tipstelefon er 02800. Hvis du tror det står om liv kan du ringe 112.