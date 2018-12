Julebordgjest gikk til angrep på vakt

Nyheter

Klokka 00.30 natt til søndag ble politiet tilkalt til et julebord på Orkanger, hvor en mannlig gjest i 40-årene ble vanskelig å håndtere.

- Det var julebord på et utested, og vakta på stedet ønsket bistand. Det var en gjest som var vanseklig å håndtere, og som gikk til angrep på vakta. Han var overstadig beruset og skapte uorden, forteller Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

Da vaktene ville geleide gjesten ut fra stedet, satte han seg til motverge. Julebordet endte derfor med et møte med politiet for denne karen. En politipatrulje kom og håndterte mannen, og ga ham et muntlig pålegg som han etterkom.