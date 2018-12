Her stjal de varer for 9000 kroner

Nyheter

Den nye Power-butikken på Oti-sentret på Orkanger ble lørdag like før klokka 15 rammet av et frekt butikktyveri. To personer skal ha stjålet en harddisk og headset, til en samlet pris på 9000 kroner.

- Det var voksne folk. Begge var lys i huden, og trolig er de utlendinger. Vi har bilder og en god beskrivelse av dem, sier lensmann Tor Kristian Haugan.

De to mennene skal ha løpt ut av butikken med tjuvgodset. Politiet lette etter dem i området, men uten funn.

Saken er anmeldt, og det er opprettet sak.