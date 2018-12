Ble kjørt til legevakt etter trafikkulykka

Nyheter

To personer ble tirsdag kveld like etter klokka 18 fraktet til legevakt på Orkdal sjukehus for en sjekk etter ei trafikkulykke på fylkesvei 65 på By mellom Fannrem og Vormstad.

- De framsto begge som oppegående rett etter ulykka, opplyste politiets innsatsleder på ulykkesstedet.

Bilen kjørte av veien og havnet på taket ute på en åker. Ulykkesårsaken er foreløpig ukjent, men det var svært glatt på veiene i området. Dette var kun én av flere hendelser i vårt nedslagsfelt.

- Det er vanskelige kjøreforhold nå, sa innsatslederen.