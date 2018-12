Nyheter

Veitrafikksentralen meldt torsdag klokka 14.25 at fylkesvei 714 i Åstfjorden i Snillfjord var stengt på grunn av berging av et vogntog. Det er uklart hva som har skjedd.

Veien skal være åpnet igjen nå, like før klokka 15. Bilbergingsbil er på stedet.

Det meldes også at det er glatt på veien, og at entreprenør er på vei ut for å strø.