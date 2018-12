K-R-I-S-T-I-A-N

Nyheter

Orkdal/Oslo

Kristian Raanes er i finalen av Idol 2018. Av de tre semifinalistene, ble Øystein fra Fosen ropt opp som første finaleklare deltaker. Da sto det mellom Kristian og Carlisle.

Det ble orkdalingen som skal i finalen kommende fredag, har TV-seerne bestemt.

I fredagens semifinale ble deltakerne først utfordret til å synge dommervalgte melodier. Kristian Raanes måtte bryne seg på Dancing on my own av Robyn.

Dommer Tshawe lurte på om Kristian sang til noen, og var imponert. Silje var fornøyd og syntes det var en fin versjon, mens Gunnar påpekte at Kristian har slitt med formidlingen i konkurransen, men at det i kveld satt 100 prosent.

I den såkalte X-faktor-låta, som var deltakernes andre opptreden, hadde Kristian valgt Midnight train to Memphis av Chris Stapleton. Tshawe mente dette var fint, og at det var bra jobba.

Gunnar mente Kristian var på hjemmebane, men i likhet med Silje mente han at det manglet det lille - dessverre, som Silje sa. Før hun la til:

— Bra levert, som alltid!

Dermed er det altså finale på Kristian Raanes i årets utgave av Idol kommende fredag. Og ikke minst: Finalen blir heltrøndersk!