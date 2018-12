Har ikke gitt opp å finne brannårsaken

Nyheter

En eldre enebolig på Venn i Skaun ble mandag ettermiddag 20. august totalskadd i brann. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men brannvesenet sa tidlig at brannen har startet i kjelleren.

Den spredte seg i hulrom i huset. Og med isolasjon av flis, brant det svært godt. Resultatet ble en kontrollerende nedbrenning av boligen. Det var imidlertid aldri fare for spredning til andre bygg.

Ingen personer kom til skade. Totalt bodde det fem stykker i huset. To av dem var til stede da alarmen gikk, og de kom seg ut på egen hånd.

Eltilsynet har vært på stedet for å sjekke om brannen kan ha startet i det elektriske anlegget i huset.

Brannen i Skaun-boligen har ikke status som en «mistenkelig brann».

Politiet er ferdig med sine undersøkelser på stedet, og krimteknisk holder på å skrive en rapport om de undersøkelser som er gjort.

- Åstedet er frigitt av politiet, og forsikringsselskapet har i forrige uke gjort egne undersøkelser i forhold til brannen. I tillegg til å undersøke selve brannåstedet, vil de i tillegg ta kontakt og snakke med de involverte parter, opplyser Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

Forsikringsselskapet har bedt om innsyn i politidokumentene. Dette er ikke uvanlig ved branner, og det gjør forsikringsselskapene for å kartlegge om det er behov for å sette på egne utredere, i håp om å finne brannårsaken, og deretter ha et bredere grunnlag for hvordan håndtere forsikringsoppgjøret.