Nå blir det kuldegrader og knallvær. 

Nyheter

Tirsdag snudde været fra snøslaps og grått vær til høytrykk og kuldegrader. Og slik blir det framover, ifølge yr.no.

De nærmeste dagen blir det fem-seks minusgrader på dagtid, før det synker ned mot elleve minus på fredag og lørdag.

Her gikk det et snøras

Fra søndag av og fram mot torsdag i neste uke, vil gradestokken stige noe, men fortsatt blir det noen få minusgrader.

Årsaken til det fine og kalde været den neste uka skyldes et høytrykk over Skandinavia. Dette gir et flott vintervær i Trøndelag.

«Nå er jeg mildt sagt forbannet»

I indre strøk kan det bli langt kaldere enn elleve minusgrader. Resten av denne uka kan også bringe en god del sol.