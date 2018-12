Tunnel ble stengt etter at to biler kjørte av veien

Nyheter

Politiet melder på Twitter rundt klokka 15.00 at to biler er involvert i ei utforkjøring ved innkjøringa til Harangstunnelen på E39. Det er ikke opplyst hvilken side av tunnelen ulykken fant sted.

Tunnelen er inntil videre stengt.

De to involverte betegnes som lettere skadd, og er fraktet til legevakta for sjekk. Tunnelen er fortsatt stengt (klokka 15.40). Omkjøring skjer via gammelveien rundt Harangshammeren. Bilistene oppfordres til å følge Statens vegvesens anvisninger på stedet.

Klokka 16.51 melder Veitrafikksentralen at veien ble åpnet igjen, og at trafikken går som normalt.