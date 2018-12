Brannalarmen utløst på Oti-sentret

Nyheter

En brannalarm ble utløst på Oti-sentret på Orkanger like før klokka 12 onsdag formiddag. Det var først sagt at alarmen stod inne i Skeidar-lokalet. Men i ettertid viser det seg at den var utløst i den nye butikken hos Power.

Alle kunder måtte forsrkiftsmessig forlate senteret, og Orkdal brannvesen rykket ut. Kundene som var inne på senteret like før klokka 12 onsdag formiddag, ble over høyttaleranlegget bedt om å forlate bygget.

- Etter undersøkelser konkluderer vi med at det var en såkalt unødig alarm, og altså ingen brann i bygget, sier utrykningsleder Ole Roar Kvernmo i Orkdal brannvesen.

Det er uklart hvorfor alarmen løste seg ut.

I løpet av kort tid kunne kundene gå inn i senteret igjen.