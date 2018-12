Så mange er sykemeldt i din kommune

Nyheter

Det legemeldte sykefraværet for tredje kvartal i år var i hele Trøndelag 5,4 prosent. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 1,8 prosent.

Det legemeldte sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn. Sykefraværet gikk noe mer ned for menn enn for kvinner.

- Kvinner har betydelig høyere fravær enn menn, også i Trøndelag. Graviditet forklarer om lag 40 prosent av forskjellen i aldersgruppen 20-39 år. Studier viser at sykefraværet øker for både menn og kvinner i småbarnsperioden. Det øker med cirka 20 prosent for menn og 50 prosent for kvinner, forteller Eli Drevvatn Engdahl, tjenestedirektør NAV Trøndelag.

I Møre og Romsdal var tilsvarende kvartalstall 5,3 prosent ledighet, mot 5,4 prosent i samme periode i 2017.

- Sykefraværet i Møre og Romsdal har de siste åra vært stabilt på rundt 5,5 prosent. De få svingningene vi har hatt, knyttes stort sett til årstider og influensa. Sykefraværet de siste åra har hatt samme utvikling som i landet, men hele tiden med omtrent 0,2 prosentpoeng høyere sykefravær i vårt fylke, sier fylkesdirektør Stein Veland.

Oversikt over prosentvis sykefravær blant arbeidsstokken i 3. kvartal 2018 i STs kommuner. I parentes samme periode i fjor:

• Snillfjord 3,9 (7,2)

• Agdenes 4,5 (7,1)

• Rennebu 5,0 (6,1)

• Hemne 5,4 (6,2)

• Orkdal 5,4 (6,3)

• Skaun 5,9 (6,8)

• Meldal 6,6 (6,2)

• Rindal 6,7 (5,4)

Oslo er fylket med det laveste sykefraværet på 4,5 prosent, fulgt av Rogaland med 4,7 prosent og Sogn og Fjordane 4,9 prosent. Trøndelag har landets femte laveste sykefravær med 5,4 prosent. Nordland har landets høyeste sykefravær med 6,1 prosent, deretter følger Østfold, Oppland og Troms med 6 prosent.

Andre viktige nøkkeltall for Trøndelag fylke:

• Størst nedgang blant de ti største kommunene har Orkdal med –14,8 %

• Størst økning blant de ti største kommunene har Indre Fosen med 7 %.

• Sykefraværet er fortsatt klart høyest i kommunal forvaltning (7,1 %) deretter følger statlig forvaltning (5,3 %) og privat sektor (4,8 %).

• Muskel og skjelettlidelser står for nesten 40 % av tapte dagsverk i 3. kvartal