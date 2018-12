Åpner ny E6 fra Klett til Trondheim før jul

Nyheter

Onsdag 19. desember kan mer enn 30 000 trafikanter pakke ut en stor førjulsgave: E6 mellom Trondheim og Melhus åpner i sin helhet med fire felt – lenge før tida.

25 000 kjøretøy passerer Klett i snitt hver dag. Tar vi med passasjerer i bilene og de mange busspassasjerene reiser godt over 30 000 trafikanter ut og inn av Trondheim sørfra hver dag. Bare i Melhus og Skaun bor det til sammen 6000 mennesker som pendler daglig til Trondheim, opplyser Statens vegvesen.

Ordfører Jon P. Husby i Skaun sier:

– Fra neste uke får pendlerne våre og andre som reiser med bil og buss en helt annen hverdag. Nå får folk uttelling for bompengene og tida de har stått i kø. For Skaun som vekstkommune, betyr det mye at det blir enda enklere å reise til og fra Trondheim.

Statens vegvesen og hovedentreprenør Peab Anlegg AS har inngått avtale om å framskynde åpning til 19. desember. Opprinnelig var kontraktsdatoen for å åpne for trafikk på ferdig firefelts veg 31. januar 2019.

Trafikkavviklingen var vanskelig før anlegget kom i gang. Også i anleggsperioden har forholdene for kjørende, syklende og gående vært utfordrende.

Omlegginga til firefelts E6 på hele strekningen vil skje i tre trinn:

1. Omlegging til firefelts E6 fra Melhus til Ekra (sør for Klett) med fartsgrense 70 km/t vil bli utført natt til mandag 17. desember. Omlegginga innebærer også at den nye avkjøringsrampen fra E6 mot Rødde blir tatt i bruk, som ligger ca. 300 meter nord for dagens avkjøring.

2. Omlegging til firefelts E6 fra Ekra til Tiller ved XXL vil bli utført natt til onsdag 19. desember. Hele den 8,1 km lange nyvegen har nå fire felt. Fartsgrensa vil fortsatt være 70 km/t.

3. Det gjenstår fortsatt en del arbeid tett inntil E6. Når dette arbeidet er sluttført vil strekningen fra Tiller til jernbanebrua i Storlersbakken bli skiltet med 80 km/t og fra jernbanebrua til Melhus med 100 km/t. Det er ikke fastsatt dato for når nyvegen får de permanente fartsgrensene.

– For å få til firefeltsåpning før jul, må vi benytte flere netter framover, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Arbeid vil pågå hver kveld/natt etter ettermiddagsrushet kl. 1900 den 16. desember til og med natt til 20. desember. Det skal ikke pågå arbeid etter kl. 0600 av hensyn til morgenrushet.

– Arbeidene disse dagene vil påvirke de kjørende i form av mindre trafikkomlegginger, som vil bli skiltet. Trafikkvakter og bruk av ledebil er også aktuelt. E6 vil forbli åpen hele tida. Vi håper trafikantene også i denne fasen vil vise forståelse og ta hensyn, sier Soknes.

Vegvesenet anbefaler at alternativ rute om Heimdal og Heimdalsvegen benyttes fra kl. 19 til kl. 06 nettene fra 16. til 20. desember.

E6 Sør er det største enkeltprosjektet i Miljøpakken med en økonomisk ramme på cirka tre milliarder kroner.