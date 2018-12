Nyheter

Politiet ble onsdag oppmerksom på en bil som kjørte på E39 i retning Trondheim. Han vinglet i veibanen, og på Øysand ble vedkommende stoppet.

Dame i 80-åra fratatt førerkortet etter vinglete kjøring

Det viste seg at sjåføren ikke kjørte med promille. Han var også selv klar over at det hadde gått «litt i slalåm», men han hadde en forklaring på atferden.

Det endte med at mannen fikk kjøre videre uten noen form for reaksjon.