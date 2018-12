Tørste tyver stjal brusautomat

Nyheter

Klokken 10.28, søndag morgen, fikk politiet melding om en etterlatt brusautomat ved fylkesvei 709, i Skaun kommune.

- Melder ringte om en brusautomat som ligger femti meter inne i skogen, på skogsvei, litt nord for Malmsjøen, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik, til avisa Sør-Trøndelag.

Gaasvik sier at det ikke var noen penger i automaten, men at en patrulje på det stedet fant ut at det var noe annet som manglet

- Automaten var brutt opp. Det var ingen penger i automaten, men all brusen er tatt. Noen som må ha vært tørste, litt snodig.

I følge operasjonslederen er det en bedrift på Melhus som eier automaten.

- Vi har gitt beskjed til dem om at de kan plukke opp automaten. Utover det så gjør vi ikke noe mer med denne saken.

Politiet gjorde seg ferdig på stedet litt før klokken 12, uten at det lyktes patruljen å finne noen tydelige spor.

- Vi har hengt opp politisperrebånd, mest for å vise at vi har vært på stedet, slik at ikke flere ringer det inn.

