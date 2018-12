Ber Skaun kommune om å ta imot 14 flyktninger

Nyheter

Ferske prognoser viser at det er behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i løpet av 2019. Fjorten av disse kan få bostedsadresse i Skaun kommune. Basert på et sett med kriterier fastsatt av kunnskapsdepartementet, har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet en rekke norske kommuner om å hjelpe til med å dekke bosettingsbehovet.

LES OGSÅ: Foreslår fire unge flyktninger til Fredly

Langt under landsgjennomsnittet

«Vi oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallen i anmodningen,» står det i brevet fra IMDi.

Det er opp til Skaun å fatte et vedtak om hvor mange flyktninger kommunen ønsker å bosette.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Skaun kommune har 8 221 innbyggere per tredje kvartal i år. Seks prosent av disse er innvandrere (493). Dette tallet er langt lavere enn det som er gjennomsnittet i norske kommuner (17,3). Gjennomsnittet for trønderske kommuner er 13 prosent.

Kan takke «nei»

Hvis kommunen ikke har anledning til å ta imot en eller flere flyktninger IMDi har bedt om, må kommunen begrunne dette. Uten begrunnelsen får kommunen heller ikke takket ja til andre flyktninger på listen.

IMDi gir flyktningen kun ett tilbud om bosettingskommune. Flyktningen kan ikke klage på dette, men står fritt til å avslå tilbudet og bosette seg andre steder på egen hånd.

Av de over fem tusen flyktningene, er 150 enslige mindreårige, hvorav 40 er under 15 år. Det er i brevet fra IMDi ikke spesifisert hvor flyktningene kommer fra.