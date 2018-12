Tre involvert i bilulykke

Nyheter

Klokken 17.45 melder politiet om at det har vært en trafikkulykke på fv 700 ved Søstuggu, i Rennebu kommune.

- To biler har støtt sammen. Tre personer er involvert, skriver politiet på Twitter.

Klokken 17.52 skriver politiet at det ikke er snakk om alvorlige personskader.

- Veien er stengt. Bilberging rekvireres, twitrer politiet.

Klokken 18.00 skriver Statens vegvesen at nødetater er på plass, og at det er mulig å passere ulykkesstedet, som ligger nordvest for Berkåk.

