Aure

Equinors metanolfabrikk på Tjeldbergodden er evakuert. Årsaken er at det ca. klokka 11.00 onsdag ble meldt om røykutvikling fra en trafo i et teknisk rom på anlegget.

Nødetatene rykket umiddelbart ut.

Noe seinere meldte politiet på Twitter at anlegget er evakuert, og at det jobbes med å få kontroll på situasjonen.

Like før klokka 12.00, melder politiet at situasjonen er under kontroll. Det har ikke oppstått personskade. Saken vil bli etterforsket.