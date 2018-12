Her er resultatet fra kontrollene i Orkdal

Nyheter

Den lokale UP-patruljen (UP425) gjennomførte torsdag flere kontroller i Orkdal.

Først stod de på fylkesvei 710 mellom Råbygda og Geitastranda. Der ble det fire forenklede forelegg for hastighet.

Senere forflyttet patruljen seg til Orkdalsvegen ved Bårdshaug herregård.

Her ble det fire forenklede forelegg for ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon. Én av disse fire satt og tastet på mobilen under kjøring, opplyser politiet.

Ellers ble mange bilister (ukjent antall) sjekket for promille. Her ble det ingen reaksjoner.

- Vi minner samtidig på at det fra nyttår er innført to prikker på førerkortet for ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Dersom en har prøvetid på førerkortet, betyr det fire prikker. Kjører en med prøvetid og samtidig for fort, kan førerkortet bli beslaglagt med en gang fordi en da kan oppnå åtte prikker samtidig, understreker politibetjent Hansen i UP425.