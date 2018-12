Denne mannen er glad pipa ble feiet til jul

Nyheter

Feierne i Orkdal brann- og redningsvesen arbeider hver dag for trygge piper og ildsteder i Orkdal, Skaun og Snillfjord.

En som tydelig setter pris på det, er selveste julenissen. Han liker at alle pipene som skal feies i 2018 er feid.

Julenissen bestod STs «nisseeksamen»

- Det blir så mye triveligere for meg, sier han, og legger til at han er veldig fornøyd med at feierne også har fokus på sikring av takstiger og taktrinn, for også han er opptatt av HMS (helse, miljø, sikkerhet) på jobben.

Det var feierne selv som nylig tok dette blinkskuddet på taket av et hus. Og det var feiersvenn i Orkdal kommune, Oscar Warholm, som fikk et møte med nissen, som også var på inspeksjon.

Og nå er pipene rengjort sånn at nissen kan klatre ned og legge julegaver under juletrærne til folk.