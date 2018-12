Ny veg åpnet fredag: Nå kan du kjøre den her

Nyheter

Fredag formiddag klokka åpnet nyvegen forbi Krokstadøra i Snillfjord kommune.

Den opprinnelige planen var ferdigstillelse 1. november 2019. Entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS har jobbet godt og raskt. Derfor kunnr de nå åpne vegen mer enn ti måneder tidligere enn kontraktsdatoen.

Kontrakten omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg. I kontrakten inngår også Ålitunnelen (ca. 120 meter) og Bergselvbrua (ca. 148 meter). Den nye vegen korter inn dagens veg med ca. 1,9 kilometer.

Noe arbeid står igjen i Ålitunnelen. Derfor blir hastigheten satt til 50 km/t i tunnelen. Ellers på strekningen blir skiltet hastighet 80 km/t. Det kan bli behov for å stenge nyvegen i korte perioder på nyåret for å bygge vegen helt ferdig.

Vegstrekningen er en del av nye fylkesvei 714 gjennom kommunen. Denne biten gjør at trafikken kjører utenfor Krokstadøra sentrum.

Statens vegvesen bygger ny fylkesvei 714 på vegne av Trøndelag fylkeskommune.

PS! På videoen du kan se her, kjører bilen fra Hitra-sida i retning Orkanger. Ferden går over Bergelvbrua og gjennom Ålitunnelen, før bilen kommer til et kryss hvor trafikken kan kjøre ned til Krokstadøra sentrum.