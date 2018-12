Disse får penger til utbygging av bredbånd og mobil

Nyheter

Fylkestinget vedtok i forbindelse med Samferdselsstrategien målet om «Nett over alt – alltid».

Fylkestinget følger opp målsettingen med en kraftig innsats på utbygging av bredbånd og mobil. Men i Trøndelag er det fortsatt mange som mangler tilgang til elementær infrastruktur som bredbånd.

- Fylkestinget har som ambisjon å utjevne det digitale klasseskillet og vil gå i front for at innbyggerne i hele Trøndelag skal få nettilgang enten i form av bredbånd eller høyhastighets mobilnett. Selv om de aller fleste innbyggerne i Trøndelag har mobilnett, så er det mange hvite flekker på kartet, sier Pål Magnar Dahlø, rådgiver for seksjon mobilitet i Trøndelag fylkeskommune.

Fylkestinget setter derfor av 20 millioner til en kraftig satsing på utbygging av bredbånd og mobil til Trøndelags innbyggere. Av dette så vil 17 millioner gå til bredbånd og tre millioner til mobildekning.

Prosjektene vil bli utredet i samarbeid med trønderkommunene i 2019 og utbygging vil skje i 2020. Totalt 18 tiltak i 16 kommuner får midler.

Midlene fordeler seg til våre kommuner slik:

Hemne, 950 000 kroner

Rennebu, 1 800 000 kroner

Skaun, 1 450 000 kroner

Sammen med dette kommer også en pott på 18 millioner som er satt av på 2018-budsjettet. Her er utredning og analyse i gang for å finne de område som skal forbedres, både i forhold til bredbånd og mobil. Disse midlene fordeler seg med åtte millioner på bredbånd og ti millioner på mobildekning. Det er allerede meldt inn over 50 mobildekningsprosjekter. Innmelding av bredbåndsprosjekter har frist 31. januar 2019.

Trøndelag fylkeskommune har et utmerket samarbeid med Telenor og Telia.

- Sammen skal vi forsterke mobilnettet i hele fylket. Vi har et sterkt fokus på kystkommunene akkurat nå. 5G er på full fart inn, og det er viktig å legge til rette for fremtidens tjenester og behov. Fokuset er også på våre fylkesveier hvor målet er 100 prosent mobildekning på sikt, sier Dahlø, som poengterer at det allerede er bestilt ti nye basestasjoner, og så snart disse avtalene er på plass vil ti nye bestilles.

Telenor har besluttet å fase ut kobbernettet.

- Sammen med Telenor vil vi se på denne planen for å sikre at vi unngår at husstander blir uten tale- og datadekning. Kommunene blir også engasjert i dette. Samtidig starter vi et prosjekt hvor vi skal kartlegge hele fylket i forhold til bredbåndsdekning og manglende dekning. Et pilotprosjekt er gjennomført, og vi er spente på fortsettelsen, sier Dahlø.