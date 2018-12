Nyheter

Med dette vakre bildet ønsker vi i ST alle våre lesere ei god jul.

Vi takker for følget gjennom 2018, og vi ser fram til å dele et begivenhetsrikt nyhetsår i 2019 med dere alle.

Bildet vi har valg som vårt julemotiv, er et blinkskuddet tatt av Ellen Trolid på Fossjåren i Orkdal.

Hun tok bildet halvannen uke før jul.

- Bildet ble tatt i skogen oppe ved Fossjåren fredag ettermiddag, den 14. desember, da svigermor og svigerfar Fossbakk hadde observert ei ugle tidligere på dagen. Vi - Erlend Fossbakk, tantebarn Marius og jeg - snek oss ut i terrenget og listet oss, så godt det lar seg gjøre på skaresnøen, for å sette opp kamera og komme innpå med blitzen. Etter noen gode blinkskudd, lokket Marius Skjuleng (7) på ugla, og det var da hun kikka rett inn i kamera. Et lykketreff for et entusiastisk fototeam, sier Trolid.

- Haukugla høres med jevne mellomrom oppe i skogen, men det er første gang vi har fått øye på den. Ettersom kameraet har sine begrensninger, er det tatt to bilder i ett, såkalt dobbeleksponert, for å få månen i fokus og ikke for sterk.

Kameradetaljer:

Canon 5D MkIV med 400mm

1/200, f/5.6, ISO1000 (ISO200 på månen)

ProfotoB10 på max styrke