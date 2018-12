Nyheter

Odin André Hagen Jacobsen (18) fra Skaun har vært savnet siden søndag 18. november, etter en tur til Trondheim.

Siden den gang har det pågått omfattende søk i midtbyen, spesielt i elva, kanalen og på Brattøra.

På den siste plassen ble det funnet noen eiendeler som tilhørte Odin. Men så langt er han fortsatt savnet.

I tillegg til søk i regi av politiet, har også familie og venner gjort flere søk i byen, uten resultat.

I dag, på julaften, skriver far til Odin, Dan Yngve Jacobsen, dette på Facebook-siden som er opprettet i forbindelse med savnetsaken:

«I dag, på julaften, har Odin vært savnet i fem uker og to dager. Det er ikke lett å legge skjul på at dette blir en vanskelig jul. I hjemmet vårt står en viktig plass tom og høytiden er dempet ned til et minimum. Vi vet ikke hva som har skjedd og hvorfor han er borte, men håper enda at han snart skal komme hjem til oss i god behold. Det vil vi fortsette å jobbe for med full kraft. Tross savnet etter gutten vår vil vi benytte denne dagen til å takke alle som har bidratt i letinga etter Odin. Av hele vårt hjerte, tusen takk! Vi ønsker dere alle sammen en riktig God Jul.»

Etterforskningleder i saken, Per Kristian Stokke ved Gauldal politidistrikt, sa sist fredag at etterforskninga fortsetter i jula, blant annet opp imot digitale spor. Men staben følger vanlig juleturnus i jula. Med andre ord brukes det ikke ekstra ressurser i julehøytida.