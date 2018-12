Slik «feiret» politiet jul: - Det er veldig mye sjokolade og nøtter

Nyheter

Avisa Sør-Trøndelags lave antall politinotiser er et godt bilde på at det har vært en rolig jul for politiet, i hvert fall så langt.

- Nei, vi sitter nå her da. Det er rolig. Nå skal vi kjøre en kahoot!, sier operasjonsleder Øystein Sagen, spøkefullt, når ST er på tråden på formiddagen 25. desember.

Foruten et steinsprang i Hemne og tre biler på glattisen i Rennebu, har ikke Sagen noe å melde om fra STs nedslagsfelt.

- Det har vært ei veldig rolig julefeiring generelt i hele distriktet. Det er bra, sier Sagen.

- Hvordan har politiet feiret jul?

- Det er ganske mye frukt, og veldig mye sjokolade og nøtter. Kake får vi også, så det er ikke måte på hva som diskes opp. Det går helt fint å feire jul på jobb.

