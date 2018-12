Flere meldinger om isklumper i veibanen

Nyheter

Mildværet skaper uforutsette utfordringer for juletrafikken.

Tirsdag kveld, klokken 22:04, fikk politiet melding om at det lå masse isklumper ved tunnelen ved Øyhammeren, i Agdenes kommune,.

- Det var ved tunnelåpningen, mot elva. Det skal ikke ha ført til skader på biler, men isklumpene måtte ryddes vekk, sier operasjonsleder Kamilla Engen, til avisa Sør-Trøndelag.

Klokken 02:08, natt til onsdag, tikket det inn en lignende melding rett sør for Lensvik kommune, på fylkesvei 710, ved Kjøra.

- Melder sier at det har rast noe is utover veien, men at det er mulig å passere, sier Engen.

- Fører mildværet til mye stein og is i veibanen?

- Det har jeg ingen full oversikt over, men det er jo noe som man kan tenke seg til at skjer når det kommer mildvær og regn, sier Engen.

Vegtrafikksentralen er varslet om forholdene.

