Felte tre helt inntil populær trimkasse

Nyheter

Slik ser det ut ved trimkassen på Berg i Snillfjord: Et tre er felt helt inntil den populære kassen, hvor turgåere og trimmere stadig vekk er innom og skriver navnet sitt.

- Det er en bever som har felt treet, forklarer naturfotograf John Øystein Berg.

Plassen Berg ligger cirka fem kilometer fra Krokstadøra sentrum. Trimkassen her ligger helt inntil en bilvei, og det er cirka 200-300 meter til nærmeste bolighus herfra.

Så langt i år er det notert 233 navn i boka som ligger i trimkassen.

Man bør se seg for når man er i nærheten her: Når beveren roper «varsko her», er det bare å holde seg på avstand, for da kan et nytt tre bli felt...