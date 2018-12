Nyheter

John Ole Aspli, tidligere ordfører i Rindal, er konstituert som rådmann i Halsa kommune. Det ble vedtatt av kommunestyret 13. desember. Aspli skal fungere i stillinga fra til rådmann Anita Ørsal Oterholm er tilbake fra sykefravær. Aspli har jobbet som kommunalsjef i Halsa siden 2017, og har nå altså midlertidig rykket opp som rådmann.

Aspli er også med i lederkabalen for nye Heim kommune, hvor det er klart at han blir stabsleder for utvikling.