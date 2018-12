Forrett, tilbehør, og dessert

Nyheter

Om man sverger til kalkun, vilt eller annet kjøtt, så har jeg i årets siste matspalte laget et forslag på en enkel og smakfull forrett, noen oppskrifter på godt tilbehør som kan egne seg til både kalkun og vilt, samt en perfekt avslutningsdessert.

Sukkersylta laks

Jeg foretrekker å bruke salma- eller shaimilaks til denne oppskriften.

1 ss salt pr. 500 g fisk

1 ss sukker pr. 500 g fisk

En skvett akevitt

Pepper etter smak (jeg brukte gjerne forskjellige typer pepper og en del rosepepper)

Andre krydder etter smak – korianderfrø, dillfrø, sennepsfrø, dill, timian

Knus krydderier med salt og sukker. Strø blandingen ut over laksestykket med kjærlig hånd.

Legg laksen i en brødpose i kjøleskapet natten over. Man kan med fordel legge noe over, slik at laksen blir liggende med press. Denne kan du serveres som tradisjonell gravlaks med grovt brød og sennepssaus.

Poteter i vinaigrette

600 g potet

3 stk. vårløk i tynne ringer

4–5 buketter brokkoli

1 stk. rødløk i tynne skiver

4 ss god olivenolje

2 ss eddik eller sitronsaft

1 båt finhakket hvitløk

½ ts salt

¼ ts nykvernet pepper

1 ss finhakket fersk timian eller oregano

Vask potetene godt, del de i tykke skiver, og kok de møre i vann, uten tilsatt salt. Pass på koketiden, de trenger bare noen få minutter, de kan gjerne ha en motstand i kjernen, al dente heter det på fagspråket.

Vårløk og rødløk blandes med potetskivene når de er lune.

Bland sammen olje, eddik/sitronsaft, hvitløk og urter til en vinaigrette/dressing.

Når poteter og løk er avkjølt, bland forsiktig sammen med vinaigretten. La dette trekke i 20–30 minutter før servering, eller lag den dagen i forveien.

Rosenkålsalat

Ca. 150 g bacon i terninger

1 rødløk, finhakket

Ca. 500 g rosenkål – kjøp ferdig, eller kok den selv. Den beste måten å koke rosenkål selv på er å rense den for løse blader og legge dem i kaldt vann – kok opp – slå av vannet og avkjøl i iskaldt vann, gjenta denne prosessen tre ganger så har du en perfekt kokt rosenkål

Ca. 50 g revet parmesan

2 ss finhakket basilikum

Nykvernet pepper

Stek baconterninger i en panne eller jerngryte. Tilsett løk og la det surre sammen med baconet i et lite minutt.

Tilsett rosenkål og vend den sammen med bacon og løk i 2–3 minutter til den er gyllen og gjennomvarm.

Vend inn basilikum og riv parmesan over før servering.

Nyttårspannacotta

Bringebærgele

400 g bringebær

1 l vann

Ca. 150 g sukker

1 vaniljestang

8 plater gelatin

Kok opp vann, bær, sukker, og vaniljestang, la trekke i ca. 15 minutter, tilsett oppbløtt gelatin for så å sile det over i porsjonsglass, eller en stor skål. Settes kaldt, gjerne i frysen i 10–15 minutter for hurtig avkjøling før den settes i kjøleskap til den er helt stiv, ca. 30 minutter.

Pannacotta

5 dl kremfløte

1 vaniljestang

80 g sukker

8 plater gelatin

2 dl rømme

Kok opp alt unntatt gelatin. La trekke 8–10 minutter før du tilsetter oppbløtt gelatin. La dette avkjøles til det blir fingervarmt, før det slås forsiktig over geleen litt etter litt. Det er viktig at det ikke er mer en fingervarmt, for da smelter geleen og alt blander seg. La dette stå kaldt i ca. 1 time til pannacottaen har stivnet.

Strø et lag med brødkrumme stekt i smør og kanel på toppen, samt noen friske bær.