En person havnet fredag kveld ute på et jorde etter å ha styrt unna for et dyr i området ved Frisbrua i Orkdal. Politiet fikk melding om trafikkuhellet klokka 19.14 fredag.

Bilføreren skal ha kjørt på en lyktestolpe, og bilens bakruter ble knust. Det oppsto ingen personskade, opplyser politiet.

Det var regn og våt asfalt da uhellet skjedde.