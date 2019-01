Det synlige beviset

Nyheter

Rindal

Et synlig bevis på at Rindal er overført til Trøndelag, ser vi nå på grensa til nabokommunen Surnadal. Her er det nå kommet opp et skilt som viser at du er kommet til Rindal i Trøndelag. Skiltet er satt opp like nedenfor bedriften Polaris Nordmøre.

Rindalingene markerte overgangen på ettermiddagen nyttårsaften med et arrangement ved Skimuseet.

En lang kamp, som faktisk startet for snart 100 år siden, er nå vunnet – selv om det helt naturlig finnes rindalinger som er uenig i fylkesbyttet.

Rindal ble opprettet 1858 ved utskilling fra Surnadal. Kommunen utgjorde da 605 kvadratkilometer og hadde 2551 innbyggere. Siden har kommunen bare hatt én endring i grensene. Det skjedde i 2008 da området Fossdalen på 8 kvadratkilometer i nordvest, ble overført til Hemne i Sør-Trøndelag.

Rindal er kommune nummer 48 i Trøndelag. Dette tallet vil kun gjelde for inneværende år i og med at antall kommuner reduseres grunnet flere kommunesammenslåinger fra 1. januar 2020.

