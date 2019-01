Nyheter

108 personer mistet livet på norske veier i 2018. Det er to flere enn i 2017. Dette er de laveste tallene på over 70 år.

Seks har mistet livet i desember-trafikken i år mot 12 i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

- Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

30 drept i sommertrafikken

Flest dødsulykker i 2018 har det vært i Trøndelag (10), Telemark (9), Hordaland (8), Rogaland (8) og Hedmark (8). Vestfold (3) og Finnmark (2) hadde færrest dødsulykker.

Vegvesenets foreløpige tall viser at 83 menn og 25 kvinner omkom i trafikken i 2018.

- Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier Gustavsen.

Skrekkvideo viser det som kunne blitt ei dødsulykke

61 av de trafikkdrepte omkom i personbil, 15 på motorsykkel (inkludert moped), 13 som fotgjengere og åtte syklister.

- Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er én for mye, sier Gustavsen.

Selv om dødstallene fortsetter å gå ned, er vegdirektøren alvorlig bekymret over at man ikke har fått den samme nedgangen i antall ulykker og i antall hardt skadde i trafikken.

I de tre siste årene er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet. Det blir nok tilfelle også i 2018. Norge er blitt et land som de andre landene ser til.

- Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veger. Det skal vi fortsette med, sier vegdirektøren.

Filmet dødsulykke med kamera i frontruta

Omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på veiene. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi skulle ha hatt samme risikoen som i 1970

Statens vegvesen lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden.

- Vårt viktigste våpen er kunnskap. Vi rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Dette gir både oss og andre veiholdere svært nyttig kunnskap om årsakssammenhenger og forhold som bidrar til dødelig utgang. Det gir grunnlag for å sette inn tiltak som vi vet virker på steder hvor de gir størst effekt. Det finnes dessverre ingen «quick fix» på dette området. Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Dødsulykke ved Storsandtunnelen

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt, ved å holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og være rusfri bak rattet.

Stikkord for trafikkåret 2018:

• 6 omkom i desember-trafikken, mot 12 i samme måned i fjor.

• 108 omkomne, to flere enn i rekordåret i fjor. Dette er de laveste tallene på mer enn 75 år.

• 83 menn og 25 kvinner.

• Voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- eller utforkjøringsulykker dominerer. Over halvparten av alle som omkommer er menn over 45 år.

• Flest i Trøndelag, Telemark, Hordaland, Rogaland og Hedmark

• Færrest i Finnmark og Vestfold.

• 2 drept i juletrafikken (23/12-2/1) mot 6 i fjor, 2 i 2016 og ingen i 2015 og 2014.

• Norske veier er fortsatt de sikreste i Europa – for fjerde året på rad.

(Kilde: Statens vegvesen)