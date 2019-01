Skal ta flere som bruker mobil bak rattet

Nyheter

Utrykningspolitiet (UP) planlegger i år å kontrollere 88 000 biler i Midt-Norge. Det betyr i så fall 20 000 flere enn i fjor, skriver adressa.no.

- UP er en del av en bredt arbeid med trafikksikkerhet. Vi har en strategi som vi ser at virker. Den har vi hatt over år og handler om å slå ned på fart, rus og farlig adferd i trafikken. Effekten ser vi ved at ulykkestallene går ned, sier UPs distriktsleder Anders Sjøtrø.

Politiet vil spesielt følge godt med på de nybygde motorveistrekningene i Trøndelag i tiden som kommer, samt de mest ulykkesbelastede strekningene.

I 2018 stoppet UP cirka 370 rusførere. Men i tillegg til rus og hastighet er farlig adferd i trafikken et satsingsområde. Sjøtrø snakker spesielt om bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

- Det har vært mange ulykker, utforkjøringer og saker der fotgjengere er blitt påkjørt. Jeg tenker at det kan skyldes uoppmerksomhet og farlig oppførsel i trafikken, sier Sjøtrø til adressa.no.

Bare i Midt-Norge er det så langt i år beslaglagt 820 førerkort. Og det har vært 108 dødsfall i trafikken.