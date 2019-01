Nyheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarsel for flom for områdene øst for Trondheimsfjorden.

Jordras sperret veien inn til sju hus

Det ventes opp mot 50-70 mm nedbør på 24 timer fra torsdag kveld. Mildværet vil i tillegg gi noe snøsmelting.

Værvarslingstjenesten yr.no advarer mot jordras i samme periode.

De største nedbørsmengdene starter rundt midnatt natt til fredag.